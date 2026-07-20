Guatemala debuta con derrota en polo acuático en Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Y se abrió el telón. La actividad deportiva de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancó este lunes en Santo Domingo con el Polo Acuático en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el centro de la República Dominicana.

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Guatemala fue uno de los primeros países en entrar en acción en esta disciplina, tanto en la categoría femenina como masculina. Desde las primeras horas del día, las chicas empezaron su camino en la ronda preliminar.

La piscina estaba en su máximo esplendor para recibir el partido ante Puerto Rico. Previo a eso, el himno de Guatemala sonó y fue aplaudido por una buena parte de aficionados que se acercó al Centro Acuáctico para ver la acción de este deporte.

La ofensiva de Puerto Rico fue más efectiva durante la primera jornada. (Foto: Bernie Morales)

El esfuerzo y la entrega no hizo falta en la delegación nacional, que a pesar de verse superadas por las caribeñas, siempre fueron al frente con orgullo a buscar el partido.

Guate hizo un gran esfuerzo durante los cuatro tiempos. (Foto: Bernie Morales)

El resultado no fue el esperado con una derrota de 22-3. Guate tendrá revancha en su segundo partido ante Cuba.

En el parque del Centro Olímpico está el busto de Juan Pablo Duarte, principal Padre de la Patria y arquitecto de la independencia de la República Dominicana. (Foto: Bernie Morales)

Un parque olímpico

En la previa al día de la inauguración, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, inaugurado para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, se viste de gala para albergar estas justas por tercera vez.

En los alrededores están obras que hacen referencia a los 40 deportes que tendrán competencia del 24 de julio al 8 de agosto. Será la sede principal al tener 22 disciplinas en 12 instalaciones, con deportes como atletismo, voleibol, baloncesto, natación, beisbol, judo y ciclismo.