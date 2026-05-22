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Mujer muere tras caer en barranco en zona 6

  • Por Geber Osorio
22 de mayo de 2026, 13:32
Ciudad de Guatemala
Una mujer falleció debido al fuerte golpe de una caída. (Foto ilustrativa: iStock)

Una mujer falleció debido al fuerte golpe de una caída. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima cayó desde una altura aproximada de 30 metros.

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Una mujer habría perdido el equilibrio y terminó cayendo en un barranco ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, exactamente en el kilómetro 8.5 de la carretera hacia Chinautla.

Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia, pero tras su arribo constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Esta persona quien aun no ha sido identificada es de aproximadamente 45 años, según indicaron los socorristas.

La víctima es una mujer de aproximadamente 45 años que no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima es una mujer de aproximadamente 45 años que no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Municipales)

Asimismo, el cuerpo de bomberos confirmó que la causa de la muerte fue por politraumatismo derivado de una caída de aproximadamente 30 metros.

Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se puedan realizar los procedimientos legales en el lugar.

La víctima cayó de una altura aproximada de 30 metros. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima cayó de una altura aproximada de 30 metros. (Foto: Bomberos Municipales)

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