Mujer muere tras caer en barranco en zona 6

La víctima cayó desde una altura aproximada de 30 metros.
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Una mujer habría perdido el equilibrio y terminó cayendo en un barranco ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, exactamente en el kilómetro 8.5 de la carretera hacia Chinautla.
Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia, pero tras su arribo constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Esta persona quien aun no ha sido identificada es de aproximadamente 45 años, según indicaron los socorristas.
Asimismo, el cuerpo de bomberos confirmó que la causa de la muerte fue por politraumatismo derivado de una caída de aproximadamente 30 metros.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se puedan realizar los procedimientos legales en el lugar.