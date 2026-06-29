Insivumeh prevé ambiente cálido y reducción de lluvias para este lunes

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Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales.

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Para este lunes se pronostica un ambiente cálido y soleado en la mayor parte del territorio nacional, acompañado de una disminución en las lluvias, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas en algunas regiones durante la tarde y la noche.

Esta es la previsión del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La institución señaló que durante el amanecer no se descartan nublados locales en zonas montañosas y en la región del Caribe.

Conforme avance la mañana, predominará un cielo despejado o con pocas nubes en la mayor parte del país, mientras que la radiación solar alcanzará niveles elevados, especialmente alrededor del mediodía.

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El Insivumeh indicó que el viento del norte se mantendrá acelerado en el Altiplano Central, incluida la ciudad de Guatemala, así como en los Valles de Oriente y algunos sectores de Occidente, por lo que recomendó tomar precauciones en áreas expuestas a ráfagas de viento.

Para la tarde y la noche se espera poca nubosidad o nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio nacional.

Aunque el pronóstico contempla una reducción de las lluvias respecto a jornadas anteriores, las condiciones locales podrían favorecer eventos aislados de precipitación en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, el sur de Petén y la región suroccidental.

La institución también advirtió que, pese a la disminución de las lluvias, continúa el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial.

La alerta debe ser especialmente tomada en cuenta en áreas donde los suelos permanecen saturados por las precipitaciones registradas en días recientes.

Asimismo, el Insivumeh señaló que las condiciones atmosféricas podrían favorecer la formación de tormentas locales severas, caracterizadas por abundante lluvia, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y no bajar la guardia.

Precisan que las lluvias aisladas previstas podrían generar incidentes en zonas de alta vulnerabilidad, especialmente en regiones montañosas, cercanas a ríos o en áreas de influencia volcánica.