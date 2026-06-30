Insivumeh pronostica ambiente cálido, viento acelerado y lluvias dispersas

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Autoridades recomiendan seguir los boletines oficiales ante cualquier cambio en el comportamiento del clima durante la jornada.

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Para este martes 30 de junio de 2026 se prevé un ambiente cálido y soleado en la mayor parte del territorio nacional, acompañado de viento del norte acelerado y la posibilidad de lluvias dispersas durante la tarde y noche, principalmente en regiones del norte y sur del país.

Ese es el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) que precisa que durante el amanecer podrían presentarse bancos de neblina o niebla en valles y sectores montañosos.

Conforme avance la mañana, predominará nubosidad dispersa alternando con períodos de cielo parcialmente nublado.

El Insivumeh indicó que el viento será predominantemente del noreste con intensidad ligera, aunque podría alcanzar velocidades moderadas en sectores montañosos y en los cañones del Altiplano Central y los Valles de Oriente.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/cwTg29jwQe — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 29, 2026

Dichas condiciones que podrían incrementar la sensación de viento en estas áreas.

Para la tarde y la noche, la entrada de humedad favorecerá el desarrollo de nubosidad con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, las cuales podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Los mayores acumulados de precipitación se prevén en las regiones de Occidente, Bocacosta, Franja Transversal del Norte y el Caribe, aunque el Insivumeh no descarta lluvias copiosas de forma localizada en otras regiones del país.

La institución advirtió que las condiciones atmosféricas también son favorables para la formación de tormentas locales severas en sectores montañosos y de influencia volcánica, por lo que recomendó mantener especial vigilancia en estas áreas.

Ante este panorama, el Insivumeh instó a la población a evitar la exposición prolongada al sol debido a las altas temperaturas previstas durante el día y a tomar las precauciones necesarias por el viento acelerado y las lluvias pronosticadas.

Las recomendaciones deben ser especialmente observadas en las zonas vulnerables a incidentes asociados a precipitaciones y tormentas eléctricas.

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y recomiendan seguir los boletines oficiales ante cualquier cambio en el comportamiento del clima durante la jornada.