Puente colgante en Congo se desploma en pleno acto de inauguración (video)

En redes sociales, se viralizó un video que muestra el momento exacto en que un puente colgante se desploma durante el acto de inauguración.

El polémico incidente sucedió en la República Democrática del Congo, y ya cuenta con millones de reproducciones solo en Twitter.

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022

El video muestra el momento en que una mujer, acompañada de un hombre de traje, toma la cinta roja de inauguración y la corta.

De inmediato, el puente se derrumba, y los presentes intentan escapar del peligro de terminar en el suelo.

Pero esto no terminó ahí. Y es que un usuario se dio a la tarea de compartir la "segunda parte" del incidente, dejando ver más detalles de la plataforma colapsada.

"Esto es hilarante. Utilizaron un bastidor de camión como parte de la armadura del puente", se lee un comentario.

Pese a que este fue construido para ayudar a los peatones a movilizarse en el sector de tierra, deberán reconsiderar la capacidad y estructura del mismo.