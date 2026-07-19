Reacciones tras la muerte de Jorge Calvo, exministro del MEM

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Lamentan la trágica muerte de Jorge Calvo, exviceministro del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM).

EN CONTEXTO: Lo que se sabe del joven que atacó a su padre en una vivienda de zona 16

Tras confirmarse la muerte del exfuncionario, las instituciones con las que colaboró expresaron sus condolencias y lamentaron su fallecimiento, ocurrido presuntamente a manos de uno de sus hijos.

El crimen dejó consternados a la comunidad que lo conocía, especialmente a sus vecinos ,quienes trataron de auxiliarlo la madrugada del sábado 18 de julio.

#NotaDeDuelo ️ | Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos solidarizamos con su familia y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. pic.twitter.com/34aYAEGxLM — SEGEPLAN (@Segeplan) July 19, 2026

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) expresó su pesar por el fallecimiento de Calvo, quien se desempeñó en la institución como subsecretario de Políticas Territoriales.

También la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en donde habría colaborado como investigador y profesor dijo: "enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos" tras conocer la noticia.

Un semana de duelo

Además, la Escuela de Ciencia Política de la USAC informó que guardará una semana de duelo por el fallecimiento de Calvo, quien se desempeñaba como profesor de esa unidad académica y era padre de uno de sus actuales colaboradores, Alejandro Calvo.

"Durante este tiempo honraremos la memoria de quien, con su vocación, excelencia académica, profesionalismo y calidad humana" expresaron tras conocer la trágica manera en que murió el funcionario del MEM.

El crimen

El hijo de Calvo, Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, fue capturado luego de haberlo apuñalado en repetidas ocasiones.

Según su primera declaración, cuando fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), el hijo del funcionario habría discutido con él y por estar ebrio lo atacó sin medir las consecuencias.

Su cuerpo fue hallado ensangrentado luego de que tratará de evitar que la PNC inspeccionará su residencia, ubicada en el condominio Bosques de Alcalá I, Kanajuyú II, zona 16, donde se cometió el crimen.

Camilo Calvo Leiva fue arrestado y se incautó el arma blanca que utilizó para matar a su padre.