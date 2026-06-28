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Rescatistas mexicanos localizan a niño tras sismos en Venezuela (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de junio de 2026, 10:23
La búsqueda continua tras los devastadores terremotos en Venezuela. (Foto: captura de video)

La búsqueda continua tras los devastadores terremotos en Venezuela. (Foto: captura de video)

El apoyo internacional ha sido clave para poder rescatar a las víctimas, tras más de 80 horas de los sismos ocurridos en Venezuela.

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Un niño fue encontrado con vida entre los escombros en Caraballeda, en el estado La Guaira, Venezuela, tras haber quedado soterrado entre escombros.

El niño, de 11 años, fue rescatado por unidades especiales mexicanas que llegaron al país en apoyo humanitario.

Bajo condiciones delicadas, fue sacado entre bloques de concreto y polvo que cubrían todo su cuerpo. En el video del rescate se observa la dedicación, amor y cuidado con el que los rescatistas realizan su misión.

"No te duermas, ya estamos aquí", dice uno de los rescatistas para darle ánimo al pequeño, quien intenta mantenerse con vida.

La Guaira es el estado con mayor calamidad y afectaciones tras el fenómeno sísmico que ha cobrado la vida de mil personas, cientos de heridos y otras más que aún continúan desaparecidas.

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