Conductor estuvo a punto de quedar soterrado por derrumbe tras fuerte sismo (video)

En las imágenes captadas se observa el momento en que sucede un deslizamiento de tierra ocasionado por el fuerte sismo.
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Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana del pasado viernes, el cual fue sensible en el territorio guatemalteco y provocó un derrumbe en la calzada Los Principales, kilómetro 189 de la Ruta Departamental en San Pedro La Laguna, Sololá.
El mismo quedó grabado en video luego de que conductores se percataran de que piedras comenzaban a caer durante el temblor.
En las imágenes se observa cuando un camión pequeño logra pasar y evitar quedarse entre los escombros que cayeron y obstaculizaron por completo el paso vehicular.
Retiran el material
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) indicó este sábado que, por medio de Covial se realizan labores con maquinaria pesada para retirar el material desprendido tras la actividad sísmica, ya que continuaba un carril bloqueado.
"Los trabajos continúan de forma ininterrumpida para restablecer movilidad y minimizar las afectaciones al tránsito", agregó el CIV.
Si circula por el sector, reduzca la velocidad, conduzca con precaución y siga las indicaciones del personal en el lugar.