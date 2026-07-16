El legado vivo de Domingo Bethancourt: más de 100 años de tradición musical

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Conoce la historia de la Centenaria Marimba Ideal de Domingo Bethancourt, ícono musical de Quetzaltenango y Patrimonio Cultural de Guatemala.

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Las teclas morenas de la marimba se han forjado en el frío del altiplano guatemalteco, interpretando melodías que han despertado suspiros, llenado de alegría los eventos sociales, acompañado con solemnidad las actividades religiosas y marcado momentos históricos con piezas como Ferrocarril de Los Altos y Noche de Luna entre Ruinas.

La marimba ha estado estrechamente ligada a la ciudad de Quetzaltenango, cuna de grandes marimbistas, conjuntos musicales, constructores del instrumento y precursores que han contribuido al engrandecimiento del Instrumento Nacional de Guatemala.

Registro histórico de la marimba en sus primeras etapas. (Foto: Cortesía Fototeca de Quetzaltenango)

La historia de la Centenaria Marimba Ideal, Domingo Bethancourt, Patrimonio Cultural de la Nación, comenzó el 2 de octubre de 1900, cuando el músico Francisco Román Bethancourt Mazariegos fundó la agrupación bajo el nombre 2 de Octubre.

En 1928, el maestro Domingo Bethancourt decidió cambiar el nombre del conjunto por Marimba Ideal, denominación con la que alcanzó reconocimiento nacional e internacional. En la actualidad, Francisco Román Bethancourt Maldonado, sobrino de Domingo Bethancourt, es el propietario y director general, manteniendo viva una tradición que ha trascendido por más de un siglo.

La marimba es una de las más antiguas de la ciudad, al haber superado un siglo de existencia. (Foto: Cortesía Centenaria Marimba Ideal, Domingo Bethancourt)

Con más de cien años de historia, la agrupación ha buscado mantenerse a la vanguardia. En 1970, Francisco Román Bethancourt se convirtió en uno de los pioneros en modernizar la marimba al incorporar micrófonos y, dos años después, bocinas, permitiendo que el instrumento pudiera competir con los conjuntos electrónicos de la época.

Refiere que esta etapa marcó un antes y un después en la historia de la marimba, impulsando un renacer del instrumento. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha logrado destacar en los escenarios nacionales e internacionales, llevando la música guatemalteca a diferentes países y consolidándose como un referente de la cultura nacional.

Domingo Bethancourt preserva un legado de más de un siglo. (Foto: Redes Sociales)

"La mayor satisfacción que tengo es haber estado al frente de la marimba durante más de 50 años. Ya somos más de cinco generaciones de la familia las que hemos mantenido viva esta tradición, y mi mayor interés es que las nuevas generaciones continúen fortaleciendo y haciendo crecer el amor por la marimba", expresó.

En 2006, el Ministerio de Cultura y Deportes reconoció a la agrupación como Patrimonio Cultural de la Nación. Desde entonces, lleva oficialmente el nombre de Centenaria Marimba Ideal, Domingo Bethancourt, Patrimonio Cultural de la Nación, siendo uno de los máximos referentes de la música guatemalteca y un símbolo de la identidad cultural del país.

Francisco Román Bethancourt ha dedicado más de 50 años a mantener vigente la historia de la Marimba Ideal. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Otro de sus méritos es el otorgamiento de la Orden "Quetzaltenango Luna de Plata": condecoración especial a la que se hizo acreedora el año pasado en reconocimiento a su trayectoria y legado musical para la ciudad altense, por la municipalidad de Quetzaltenango.