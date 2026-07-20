Sismo en el océano pacífico sacude parte del territorio nacional

El movimiento telúrico fue más sensible para la población que se encuentra en las costas del Pacífico.
OTRAS NOTICIAS: Registran otro sismo durante este lunes 20 de julio
Durante la tarde de este 20 de julio, se han reportado varios sismos que han sacudido territorio nacional.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el último sismo registrado durante esta tarde tuvo una magnitud de 4.5 y que sucedió a las 17:02 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 22.42 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.