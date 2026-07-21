Quetzaltenango: suben a tres los fallecidos por sarampión

Quetzaltenango registra tres fallecimientos asociados al sarampión.
OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta! Salud reporta más de 6 mil casos de sarampión, 20 víctimas han muerto
El departamento de Quetzaltenago registra tres fallecimientos asociados al sarampión, confirmó la doctora Ana Gómez, encargada del Departamento de Epidemiología.
Las defunciones corresponden a casos reportados hasta mayo, mientras que durante junio y julio no se han registrado nuevas muertes por esta enfermedad.
La funcionaria explicó que, aunque los contagios han disminuido gracias a las jornadas de vacunación, el seguimiento epidemiológico y la aplicación de la "dosis cero" a menores de un año, el virus continúa circulando y aún se contabilizan al menos 300 casos activos, de acuerdo con reportes de los diferentes servicios.
Gómez informó que actualmente existe disponibilidad de vacunas en los servicios de salud e invitó a la población a completar su esquema de inmunización.
Asimismo, anunció que durante agosto se desarrollará una campaña masiva para ampliar la cobertura, aplicar dosis de refuerzo y reducir el riesgo de nuevos contagios y complicaciones.
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hasta el pasado 5 de junio, se reportaban 6,764 casos confirmados y 20 personas han fallecido a causa de este padecimiento, de las cuales 14 eran niños y niñas menores de 3 años.
El brote afecta el país desde diciembre de 2025, luego de que dicha enfermedad se propagara producto de una actividad religiosa celebrada en Santiago Atitlán, Sololá.
Síntomas
- Fiebre alta
- Tos
- Secreción nasal
- Dolor de cabeza
- Ojos rojos (conjuntivitis)
- Malestar general.
- Manchas blancas diminutas dentro de la boca (Manchas de Koplik) y una erupción rojiza característica que inicia en la cara y se extiende por todo el cuerpo.