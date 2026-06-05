¡Alerta! Salud reporta más de 6 mil casos de sarampión, 20 víctimas han muerto

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Las víctimas mortales han sido menores de edad.

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Bebés que aún no habían completado su esquema de vacunación figuran entre las principales víctimas del brote de sarampión que afecta a Guatemala desde diciembre de 2025, cuando se habría propagado la enfermedad en una actividad religiosa celebrada en Santiago Atitlán, Sololá.

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a la fecha hay 6,764 casos confirmados y 20 personas han fallecido a causa de este padecimiento, de las cuales 14 eran niños y niñas menores de 3 años.

Cabe mencionar que el 94% de pacientes se ha recuperado; sin embargo, uno de cada seis casos ha requerido hospitalización.

Las autoridades explican que muchos de estos menores eran demasiado pequeños para contar con una protección completa mediante vacunas, por lo que su seguridad dependía, en gran medida, de que las personas de su entorno estuvieran inmunizadas.

Las autoridades explicaron que muchos contagiados son menores. (Foto: Nuestro Diario)

Edades de mayor riesgo

Los datos muestran que el riesgo para los bebés se concentra entre los 4 y 10 meses de edad.

De los 1,079 menores de un año que han enfermado, los contagios aumentan significativamente a partir de los cuatro meses y alcanzan su punto máximo a los ocho, justo antes de la edad en que normalmente se aplica la primera dosis de la vacuna SPR.

Ante esta situación, el MSPAS adelantó la denominada "dosis cero" a partir de los 6 meses durante el brote.

La vacunación es fundamental para detener el contagio. (Foto: Nuestro Diario)

Más muertes en Quiché

Los decesos se concentran principalmente en Quiché, con siete casos, seguido del departamento de Guatemala, con cinco. Además, se reportan tres fallecimientos en Quetzaltenango, dos en Totonicapán, dos en Sololá y uno en Retalhuleu.