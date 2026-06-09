Supervisan respuesta institucional ante efectos de la tormenta tropical Cristina

-

Autoridades mantienen activos los protocolos de coordinación interinstitucional que fortalecen las capacidades de respuesta.

OTRAS NOTAS: Gobierno elabora mapa de riesgo para prevenir y responder a la violencia electoral

El presidente Bernardo Arévalo visitó este martes la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para supervisar las acciones de prevención, preparación y respuesta ante los efectos asociados a la tormenta tropical Cristina.

El mandatario recibió un informe técnico por parte de las autoridades de la Conred y de las entidades que integran el sistema nacional de gestión de riesgos.

El objetivo fue conocer de primera mano la evolución de las condiciones meteorológicas, identificar las áreas con mayor vulnerabilidad y evaluar las medidas implementadas para proteger a la población.

Las autoridades informaron que, desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se mantiene un monitoreo permanente de la situación a nivel nacional.

El presidente supervisó el trabajo de la Conred. (Foto: SCSP / Soy502)

Asimismo, existe una coordinación de acciones preventivas y de atención para responder de manera oportuna ante cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas.

Como parte de estas labores, las instituciones dan seguimiento constante al comportamiento de los ríos, el estado de las carreteras, las comunidades en riesgo y otros puntos susceptibles de registrar emergencias a causa de las lluvias.

Arévalo reiteró que la prioridad del Gobierno es resguardar la vida, la integridad y el bienestar de las familias guatemaltecas.

LEA MÁS: Arévalo afirma que visita de jefe del Comando Sur es un reconocimiento para Guatemala

En ese sentido, aseguró que continúan activos los protocolos de coordinación interinstitucional y que se fortalecen las capacidades de respuesta en los territorios que podrían resultar afectados por las condiciones meteorológicas.

El mandatario también inspeccionó las bodegas estratégicas de Conred para verificar la disponibilidad de suministros destinados a la asistencia humanitaria.

Entre los recursos almacenados figuran alimentos, agua potable, kits de cocina, kits de higiene, frazadas y otros insumos esenciales que pueden ser movilizados de manera inmediata hacia las comunidades que requieran apoyo.