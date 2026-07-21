Surge nueva información sobre ataque armado que dejó a hermanas fallecidas

Bomberos Voluntarios fueron requeridos debido a un ataque armado en el interior de una vivienda que dejó a dos mujeres fallecidas, en El Progreso.

Tras realizar las primeras investigaciones, se determinó que las fallecidas eran hermanas y que se encontraban en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Línea, en Sanarate.

Las mujeres habrían sido asesinadas por dos hombres que ingresaron a la fuerza al inmueble y las atacaron en el interior de una habitación.

Posteriormente, las fallecidas fueron identificadas como Julissa Fajardo, de 28 años, y Gabriela Fajardo, de 20.

Tras el ataque salieron ilesos un bebé de 5 meses y tres niños más, quienes eran hijos de las víctimas. Los criminales no les hicieron daño, solo una pequeña sufrió un rozón de bala.

Los menores fueron atendidos por los cuerpos de socorro y los llevaron al hospital local. Mientras, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardaron la escena mientras el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes. (Foto: CVB)