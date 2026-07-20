¡Todo rosa! Conoce Sweet Café AnnLeví en Jutiapa, el lugar perfecto para degustar

Descubre Sweet Café AnnLeví, la famosa cafetería rosada en Jutiapa. Este emprendimiento ofrece una experiencia temática inigualable con café de especialidad, postres y hamburguesas.
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Si te encuentras por Jutiapa o planeas acudir pronto, te recomendamos una cafetería especial con temática de Hello Kitty, la cual estamos seguros de que te encantará, especialmente si tienes hijas o eres fan de este personaje.
El negocio se llama Sweet Café AnnLeví, pero según indica su propietaria, Doris Ofelia Salguero, muchas personas lo conocen como "La cafetería de Hello Kitty", debido a que está plagado de rosa y posee decoraciones del personaje.
El sitio opera de martes a domingo de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche y se ubica en la aldea Cerro Gordo, a 10 minutos del parque central de Jutiapa, por lo que no te complicarás en encontrarlo.
Según Salguero, sus inicios fueron con mucha ilusión, confiando en Dios y muchas ganas de crear un espacio diferente en Jutiapa. "Empezamos poco a poco, aprendiendo cada día y enfocándonos en ofrecer productos de calidad y una experiencia que hiciera sentir especiales a nuestros clientes", manifiesta.
Sweet Café AnnLeví ofrece café de especialidad, bebidas frías y calientes, crepas, paninis, hamburguesas, queso fundido, waffles, postres y otras opciones para compartir. Los precios son accesibles y van desde Q20 hasta Q95, dependiendo del producto.
"Más que una temática, lo que tenemos es una inspiración en el universo de Hello Kitty. Elegimos una decoración inspirada en ese estilo porque transmite dulzura, alegría y un ambiente acogedor que va muy bien con la experiencia que queremos ofrecer", comenta la emprendedora.
Las dificultades han sido parte del proceso. Desde comenzar prácticamente desde cero, invertir tiempo y el reto de mantener un estándar de calidad todos los días. Sin embargo, cada experiencia nos ha enseñado algo nuevo y nos ha impulsado a mejorar, innovar y valorar aún más el apoyo de cada cliente que confía en la cafetería, añade.
Genera empleo
La emprendedora se ha convertido en una fuente de trabajo, al emplear a 9 personas que atienden en la cafetería, más su equipo de marketing.
Asimismo, aconseja a quienes tienen el deseo de emprender que lo hagan y no tengan miedo de empezar. Siempre tomando en cuenta que un negocio requiere paciencia, esfuerzo, amor y constancia.
"Habrá días difíciles, pero si trabajas con pasión, aprendes de cada experiencia y nunca pierdes de vista tu propósito, los resultados llegan. Lo importante es creer en tu proyecto y no rendirse", manifiesta Doris.
Lo que podrás hacer
- En el establecimiento podrás tomar fotos para tus redes sociales, especialmente si amas el rosa o a Hello Kitty.
- También comerás deliciosos platillos, entre los que destacan las hamburguesas bañadas en queso acompañadas de papas, así como alitas en salsa teriyaki y otros platos salados.
- Si te gustan más las cosas dulces, podrás degustar ricos postres decorados y bebidas con helado y abundante chocolate.
- Disfrutar de ambientes bajo techo y también al aire libre, dependiendo del motivo de tu visita (ya sea familiar, con amigos o una cita especial).
- Vivir la experiencia nocturna, ya que por las noches la iluminación resalta la decoración rosa del lugar.