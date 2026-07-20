¡Todo rosa! Conoce Sweet Café AnnLeví en Jutiapa, el lugar perfecto para degustar

-

Descubre Sweet Café AnnLeví, la famosa cafetería rosada en Jutiapa. Este emprendimiento ofrece una experiencia temática inigualable con café de especialidad, postres y hamburguesas.

Si te encuentras por Jutiapa o planeas acudir pronto, te recomendamos una cafetería especial con temática de Hello Kitty, la cual estamos seguros de que te encantará, especialmente si tienes hijas o eres fan de este personaje.

El negocio se llama Sweet Café AnnLeví, pero según indica su propietaria, Doris Ofelia Salguero, muchas personas lo conocen como "La cafetería de Hello Kitty", debido a que está plagado de rosa y posee decoraciones del personaje.

El lugar destaca por su decoración en tonos rosa. (Foto: FB: Sweet Café AnnLeví)

El sitio opera de martes a domingo de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche y se ubica en la aldea Cerro Gordo, a 10 minutos del parque central de Jutiapa, por lo que no te complicarás en encontrarlo.

Según Salguero, sus inicios fueron con mucha ilusión, confiando en Dios y muchas ganas de crear un espacio diferente en Jutiapa. "Empezamos poco a poco, aprendiendo cada día y enfocándonos en ofrecer productos de calidad y una experiencia que hiciera sentir especiales a nuestros clientes", manifiesta.

Tiktokers guatemaltecos acuden para elaborar reseñas de la cafetería. (Foto: Cortesía Sweet Café AnnLeví)

Sweet Café AnnLeví ofrece café de especialidad, bebidas frías y calientes, crepas, paninis, hamburguesas, queso fundido, waffles, postres y otras opciones para compartir. Los precios son accesibles y van desde Q20 hasta Q95, dependiendo del producto.

"Más que una temática, lo que tenemos es una inspiración en el universo de Hello Kitty. Elegimos una decoración inspirada en ese estilo porque transmite dulzura, alegría y un ambiente acogedor que va muy bien con la experiencia que queremos ofrecer", comenta la emprendedora.

También hay crepas con un toque rosa. (Foto: Cortesía Sweet Café AnnLeví)

Las dificultades han sido parte del proceso. Desde comenzar prácticamente desde cero, invertir tiempo y el reto de mantener un estándar de calidad todos los días. Sin embargo, cada experiencia nos ha enseñado algo nuevo y nos ha impulsado a mejorar, innovar y valorar aún más el apoyo de cada cliente que confía en la cafetería, añade.

Genera empleo

La emprendedora se ha convertido en una fuente de trabajo, al emplear a 9 personas que atienden en la cafetería, más su equipo de marketing.

Salguero es multifacética, ya que es asesora de imagen, diseñadora de modas, estudiante de derecho y psicología, además de barista. (Foto: Cortesía Sweet Café AnnLeví)

Asimismo, aconseja a quienes tienen el deseo de emprender que lo hagan y no tengan miedo de empezar. Siempre tomando en cuenta que un negocio requiere paciencia, esfuerzo, amor y constancia.

"Habrá días difíciles, pero si trabajas con pasión, aprendes de cada experiencia y nunca pierdes de vista tu propósito, los resultados llegan. Lo importante es creer en tu proyecto y no rendirse", manifiesta Doris.

El lugar cuenta con espacios cerrados y también al aire libre. (Foto: Cortesía Sweet Café AnnLeví)

Lo que podrás hacer