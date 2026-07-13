De estilista a referente internacional: La trayectoria de superación en Paulleth's

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Conoce los requisitos del Mineduc para abrir una academia de belleza en Guatemala y el caso de éxito de Suany Gutiérrez Roldán con Paulleth's en Coatepeque.

El sector del cuidado personal y la cosmética en el país experimenta un crecimiento sin precedentes, consolidándose como una de las mejores opciones de autoempleo y desarrollo técnico.

En el centro de este movimiento, tanto el salón de belleza como la academia de belleza y cosmetología Paulleth's fundada por Suany Gutiérrez Roldán en Coatepeque, Quetzaltenango, se han convertido en un verdadero referente de superación.

A través de este centro educativo avalado por el Ministerio de Educación (Mineduc) se ha impulsado un modelo de formación técnica enfocado en dotar a cientos de mujeres de las herramientas necesarias para alcanzar la independencia económica y transformar sus vidas de forma integral.

Suany comenzó desde cero para fundar la academia de cosmetología y belleza Paullethe's. (Foto: Rudy López/Colaborador)

La trayectoria de Suany René Gutiérrez Roldán es una historia de fe, resiliencia y un profundo compromiso social.

Descubrió su vocación en el estilismo a los 15 años y guiada por el respaldo incondicional de su padre, Wilson Gutiérrez, comenzó una rigurosa preparación académica.

A pesar de los desafíos de afrontar la maternidad y asumir la jefatura de su hogar, su determinación la llevó a inaugurar su primer salón antes de cumplir los 20 años.

La academia de cosmetología y belleza Paullethe's se encuentra en Coatepque, Quetzaltenango. (Foto: Rudy López/Colaborador)

La constante búsqueda de la excelencia técnica la impulsó a especializarse a nivel internacional, visitando y dictando conferencias en cerca de 19 países.

Requisitos para la Inscripción

Para aquellos emprendedores y profesionales que desean replicar este impacto y tramitar la inscripción de una escuela de estética en Guatemala, el Mineduc exige un proceso riguroso de acreditación.

La formalización no solo garantiza la legalidad del centro de estudios, sino que también otorga validez oficial a los diplomas que recibirán las futuras estilistas y profesionales de la belleza.

La academia de cosmetología y belleza Paullethe's ha graduado a diversas generaciones. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Aspectos obligatorios

En el ámbito legal, se debe dirigir una solicitud formal al director Departamental de Educación para la creación, funcionamiento y autorización de cuotas. Al expediente se debe adjuntar la fotocopia del DPI del propietario, su certificación de carencia de antecedentes penales vigentes y los documentos de representación legal si el centro se constituye como una sociedad formalizada ante el Registro de Personas Jurídicas.

Infraestructura y ubicación

Asimismo, la gestión administrativa requiere de una infraestructura física adecuada que garantice un entorno óptimo para el aprendizaje. Esto se debe respaldar mediante un recibo reciente de servicios públicos de las instalaciones, un croquis de ubicación geográfica exacta elaborado con herramientas digitales y una constancia de ubicación debidamente sellada y firmada por la municipalidad correspondiente.

Suany tiene tres hijos. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Perfil del personal

El personal que estará al frente de las aulas también es evaluado estrictamente por las autoridades educativas al solicitar la presentación de las hojas de vida del director o directora y de los instructores, respaldadas con sus respectivos títulos y diplomas que acrediten su experiencia laboral.

Además, es de carácter obligatorio incluir las copias de sus DPI y la constancia vigente emitida por el Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) para salvaguardar la integridad de las estudiantes.

Planes de estudio

Finalmente, para consolidar la apertura, se deben presentar planes de estudio estructurados en principios didácticos teórico-prácticos, divididos en los niveles técnico-laborales inicial, intermedio y avanzado.

Esta planificación curricular debe ir acompañada de un inventario detallado que especifique todo el equipo, mobiliario, herramientas y materiales de estética que se utilizarán durante las prácticas formativas.

Suany Guitérrez imparte clases en La academia de cosmetología y belleza Paullethe's. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Pasos para iniciar el trámite

Todo este proceso sobre cómo abrir una academia de belleza en Guatemala se centraliza actualmente de forma digital.

Los interesados deben gestionar su expediente mediante la plataforma oficial de Trámites y Servicios del Gobierno de Guatemala, ingresando específicamente en la opción de Solicitud de Inscripción en Centros Educativos.

Las autoridades ministeriales recomiendan ingresar el expediente completo con un plazo mínimo de cuatro meses de anticipación a la fecha prevista para el inicio de las clases.