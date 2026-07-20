Video: cámara capta fuerte colisión que dejó un conductor herido en Ciudad Quetzal

-

El vehículo involucrado huyó del lugar tras ocasionar el percance vial.

Una fuerte colisión quedó grabada por una cámara de seguridad en la calle principal de Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.

En las imágenes se observa el momento en que un automóvil se encuentra saliendo de un callejón, en donde espera que pase una motocicleta, sin percatarse que se acerca otra.

Dicho vehículo se cruza la calle de manera imprudente y este segundo motorista no logra frenar e impacta en un costado del mismo.

Esto provoca que el motorista salga volando y caiga sobre la cinta asfáltica, quedando gravemente herido, mientras que el conductor del automóvil huye del lugar.

Vecinos del sector se acercan a la víctima para auxiliarla y hacen un llamado a los conductores ha tener precaución debido a que se ha vuelto recurrente este tipo de accidentes en el lugar.

Mira aquí el video:

Fuerte accidente de tránsito quedó grabado por una cámara de seguridad en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.https://t.co/9jC83mb3At — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 20, 2026

De acuerdo con la grabación del video, el percance vial ocurrió la noche del pasado sábado.