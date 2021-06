La tierna interrupción de los hijos de Megan Fox mientras la entrevistaban por Zoom

Megan Fox no contaba con que esta entrevista se haría viral, pues la "divertida" aparición de sus hijos fue inesperada.

La famosa actriz, Megan Fox dio una entrevista al programa, Today, para promocionar su nueva película "Till Death".

Pero no contaba con que la entrevista se haría viral, ya que tuvo ciertas "dificultades" para no reírse y mantener la formalidad al momento en que sus hijos, Noah Shannon de 8 años, Bodhi Ramson de 7 años y Journey River de 4 años, aparecieron en la entrevista en vivo.

Los hijos de Megan aparecieron en la entrevista por detrás de ella mientras contestaba las preguntas de las presentadoras.

En justificación de la "interrupción" de los pequeños, explicó que eran las 7:30 am, "entonces se han despertado hace unos minutos y es lo que hay. Estoy en la casa donde nos estamos alojando estos días y esta es la sala de estar. Todos se quedaron dormidos en el sofá anoche, viendo una película, y acaban de amanecer".

Lo mejor es cuando de repente aparece el pequeño Journey y Megan dice: "Aquí aparece otro, ¡Journey, tienes que gatear!", y el niño se asusta y desaparece.

Megan y la maternidad

Megan en la entrevista habló de cómo se siente al ser madre de tres y sobre su relación actual con Machine Gun Kelly.

"Es difícil ver a mis hijos crecer tan rápido. De hecho, lidio mucho con eso, lloro todo el rato porque crecen muy rápido. Veo en mi móvil fotos de cuando eran más 'peques' y me resulta difícil, porque es muy fuerte querer tanto a alguien. Y son geniales, pero no me escuchan", añadió Fox mientras los niños pasaban de ella explícitamente.

Sobre su noviazgo con Gun Kelly, dijo: "La vida es simplemente una serie de momentos, y ahora estoy disfrutando de este y viviéndolo muy felizmente".