Señalan a Shawn Mendes de violencia doméstica por agredir a Camila Cabello

El cantante Shawn Mendes le "gritó" a Camila Cabello y dijo una frase que fue reprochada por sus fans, quienes ahora lo señalan de misógino.

Shawn Mendes, cantante canadiense, fue invitado a participar en el podcast de Man Enough, en donde dialogó sobre su vida amorosa con la también cantante, Camila Cabello.

Tras contar sus anécdotas, habló sobre una que acaparó la atención de los fanáticos de ambos artistas, y es que dijo que una de las cosas que le molesta en su relación de pareja es que Cabello deje fuera del refrigerador el yogurt.

Pues en una ocasión se acercó a buscar uno y lo encontró afuera, por lo que el intérprete de "Señorita" reaccionó con voz fuerte diciendo ¡el yogourt!.

Camila de inmediato lo cuestionó de por qué lo hizo, a lo que él respondió que no sabía.

Pese a ello, la gota que terminó de derramar el vaso fue que durante el podcast, Mendes dijo: "¿Quién se cree?, yo soy el rey", tras ese comentario, las redes se comenzaron a llenar de críticas hacía el también modelo.

Lo acusan de misógino, machista y poco hombre. Mientras que otros lo acusaron de violencia doméstica. Entre las miles de publicaciones de los fans reprochan la conducta de Shawn hacía Camila.

Estas fueron algunos:

Shawn contando cómo le grita a Camila por el hecho de dejar el yogurt fuera de la nevera como si fuese lo peor, luego ególatrarse con que es el rey, si así piensa seguir con su falso amor por C da náuseas, él está volviendo el concepto de "enamorado" en algo espantoso y misógino. — K I M/J (@CamilaOneLove97) June 28, 2021

La verdad es que no sé porque me sorprende que Shawn Mendes le haya gritado a Camila por un p&to yogurt, y pienso que no es la primera vez que lo hace, porque si se atrevió a acosarla y presionarla para que le diera el “Si”‍♀️ pues que se espera de esto, no? Un completo gilipollas — Kelly (@camilacubagang2) June 28, 2021

las actitudes machistas y misoginas no son “simples errores”. No minimicen lo que las mujeres hemos vivido durante siglos solo porque x varón “se disculpó” e “intenta cambiar”. — isi (@rosiejrg) June 28, 2021

*Con información de Infobae.