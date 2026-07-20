Tomar vías alternas: manifestación afecta el tránsito en zona 1

Dos grupos de manifestantes se encuentran obstaculizando vías en el Centro Histórico.
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Grupos de personas se encuentran realizando una manifestación este lunes 20 de julio en el Centro Histórico de la ciudad capital.
Un grupo permanece en la 8a. avenida y 9a. calle de la zona 1, mientras que otros manifestantes se ubican en la 10a. calle y 7a. avenida, en donde el paso vehicular está obstaculizado.
Estas personas le hacen varios requerimientos a bancadas del Congreso de la República, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Asimismo, se dieron a conocer las rutas alternas, las cuales son: entre la 3a., 4a. y 5a. avenida o sobre la 9a. 10a. 11 y 12 avenida de la mencionada zona 1.