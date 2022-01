La tradición familiar que Evaluna detesta y no quiere que aprenda su hijo

La hija de Ricardo Montaner reveló que existe algo en su familia que siempre ha detestado y no quiere que Índigo aprenda.

La cantante Evaluna está emocionada y siguen en su proceso de embarazo, mientras algunos especulan sobre el tiempo que tiene.

Sus admiradores pronostican que sea entre marzo y abril.

Mientras eso sucede, Evaluna confesó sobre una tradición que aborrece de su familia y que ellos han llegado a respetar.

Se trata de empujar la cara del homenajeado sobre el pastel de cumpleaños. “Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, explicó Evaluna en una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, resaltó la cantante de 24 años.