¡Impactante video! Reunión de amigos termina en ataque armado

Las imágenes muestran a varios amigos platicando cuando ocurre la tragedia.
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Un hecho violento fue registrado en Chiquimula, a pocos metros del Cementerio General.
En el garage de una vivienda, un grupo de amigos estaba reunido, cuando por razones aún desconocidas, las cosas se salieron de control.
Uno de los hombres se molestó y cuando quiso agredir a otro de los presentes, este sacó un arma y disparó en varias ocasiones.
Ambos cayeron heridos al suelo, sin embargo, uno de ellos falleció en el momento.
El otro fue llevado a un centro asistencial.
Estas son las imágenes:
El ataque armado ocurrió el miércoles 1 de abril, pero hasta ahora se han viralizado las imágenes.