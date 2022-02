Presidencia ucraniana: "Tropas rusas tomaron la central de Chernóbil"

Tropas rusas tomaron la central de Chernóbil, tras una feroz batalla.

La situación en Ucrania empeora ya que el gobierno de ese país confirmó que las fuerzas rusas tomaron la central nuclear de Chernóbil tras una "feroz" batalla en el primer día de la ofensiva rusa contra el país vecino, que formó parte de la extinta Unión Soviética.

"Después de este ataque absolutamente insensato de los rusos, no es posible decir que la planta nuclear esté a salvo. Esta es una de las mayores amenazas para Europa actualmente", indicó Mijailo Podoliak, consejero en jefe del despacho del presidente, después de que el gobierno anunciara que había combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central siniestrada en 1986.

"El primer video de la planta de energía nuclear de Chernobyl capturada. El primer ministro de Ucrania, Shmyhal, ha confirmado que la zona de exclusión y todas las instalaciones de la central nuclear están bajo el control de las fuerzas rusas", informa el periodista bielorruso Tadeusz Giczan en su red social.

The first video from the captured Chernobyl nuclear power plant. Ukraine's PM Shmyhal has confirmed that the exclusion zone and all the NPP facilities have come under the control of the Russian forces. pic.twitter.com/D1da62UiRV — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) February 24, 2022

"Esta es una declaración de guerra contra toda Europa”, había advertido el presidente de Ucrania sobre las fuerzas rusas respecto al control de la planta de energía nuclear de Chernóbil, informa CNN.

“Después del ataque absolutamente sin sentido de los rusos en esta dirección, es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernobyl es segura”, dijo el asesor ucraniano Myhailo Podolyak. Un reactor nuclear en la planta a 130 kilómetros (80 millas) al norte de la capital de Ucrania, Kiev, explotó en abril de 1986, enviando una nube radiactiva a través de Europa.

El reactor que explotó fue cubierto por un refugio protector hace varios años para evitar fugas de radiación.