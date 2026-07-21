Varios percances vehiculares complican el tránsito este lunes

Autoridades del tránsito habilitan carriles reversibles para agilizar el paso vehicular.
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Durante la tarde de este lunes 20 de julio, las autoridades de tránsito dieron a conocer sobre distintos percances viales que afectan el paso vehicular en la ciudad de Guatemala.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA indicó sobre dos vehículos con desperfectos mecánicos que dificulta el paso en la calzada La Paz, bajo el puente Belice y sobre la ruta al Atlántico en la zona 17.
Sobre el Periférico en el puente de El Naranjo, se registró la colisión de un vehículo particular y un cabezal, dejando solo daños materiales, por lo que agentes se encargan de coordinar con los conductores.
En la Calzada Atanasio Tzul, dos motocicletas colisionaron sobre la 45 calle. Debido al percance, el paso hacia Villa Nueva se ha complicado.
En la 10 avenida de zona 4 se reportó otra colisión que dificulta el paso en dirección a la avenida Reforma.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y seguir las instrucciones de los agentes.