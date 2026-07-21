Picop embiste a una mujer en Santa Rosa y queda grabado

La mujer quedó debajo de la motocicleta en la que se transportaba.
OTRAS NOTICIAS: Los lujos de Tinny Queens, el hombre atacado en San Miguel Dueñas
Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que una mujer fue embestida por una motocicleta en Santa Rosa.
El hecho se registró en la aldea La Bomba, Chiquimulilla, durante el mediodía de este lunes 20 de julio.
El video documentó cuando una mujer que se conducía a bordo de una motocicleta, se encontraba en la orilla de la carretera y disponía a bajarse del vehículo cuando un picop pasó a toda velocidad y terminó arrollándola.
Las imágenes muestran que el picop colisionó en la esquina de la moto, enviando a la mujer varios metros adelante de donde se estaba parqueando.
Tras el percance, el vehículo continuó su marcha mientras vecinos que se encontraban en el lugar, se acercaron y brindaron apoyo a la afectada.