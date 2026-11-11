USAC lamenta muerte de docente tras ataque en Quetzaltenango

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Un profesor y coordinador de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue asesinado en Quetzaltenango.

EN CONTEXTO: Maestro muere tras sufrir un ataque armado cuando salía de su jornada laboral

El profesor Ángel Antonio Mazariegos Santos, de 41 años, murió tras ser víctima de un ataque armado en la aldea Los Encuentros, en Coatepeque, Quetzaltenango.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha lamentado el fallecimiento de Mazariegos Santos, quien era docente del Departamento de Pedagogía y coordinador de la sede de San Pablo, San Marcos, de la Facultad de Humanidades (Fahusac).

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha lamentado el fallecimiento del licenciado Ángel Mazariegos. (Imagen: USAC)

La institución ha expresado sus "más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y compañeros de labores ante esta irreparable pérdida".

Dicha facultad también ha lamentado la muerte del licenciado Ángel Mazariegos. "Hasta pronto querido amigo y maestro", dijo por medio de una publicación la Fahusac de San Pablo.

La Facultad de Humanidades de San Pablo lamentó el fallecimiento de quien era su coordinador. (Imagen: Fahusac)

Otras instituciones educativas de la región también se ha unido a las muestras de dolor por el crimen en contra del profesor, mientras que la comunidad pide que se esclarezcan los hechos.

Centro educativos se han unido a las muestras de dolor. (Imagen: IMSVO)

El crimen

Mariegos Santos salía de impartir clases el pasado martes en el Instituto Básico por Cooperativa cuando desconocidos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que le fueron ocasionadas con los proyectiles de arma de fuego.

El Lic. Ángel Mazariegos destacaba por sus grados académicos. (Imagen: Instituto Básico por Cooperativa "El Troje")

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones del caso para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este crimen que enluta a la comunidad educativa.