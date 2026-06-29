Yeison del Cid: Sucesor de Kevin Cordón en bádminton guatemalteco

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Yeison del Cid Álvarez se posiciona como el gran referente del bádminton en Guatemala tras vencer a Kevin Cordón en el Torneo Giraldilla 2025.

Con experiencia de entrenamiento en Dinamarca y una medalla de plata en San Salvador 2023, este joven atleta originario de Santa Rosa enfoca su carrera de alto rendimiento en un objetivo ambicioso: la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Yeison Esleiter del Cid Álvarez es un destacado badmintonista de 22 años, nacido el 1 de marzo de 2004 en Santa Rosa de Lima, Santa Rosa.

Se ha consolidado como la principal figura emergente y gran referente del bádminton en Guatemala, pues entrena y compite en la selección mayor junto a leyendas consagradas, como su compatriota Kevin Cordón.





Badmintonista Yeison del Cid busca clasificar a juegos olímpicos. (Foto: Cortesía/Federación Nacional de Bádminton)

Trayectoria y logros

Según la CDAG, el ascenso internacional de Del Cid ha sumado hitos muy importantes para el deporte de su país:

Juegos Nacionales de 2016: Fue su primera gran victoria en esta competencia que se ejecutó en la ciudad de Quetzaltenango.

Campeón del Torneo Internacional Giraldilla 2025: Logró una de sus mayores hazañas deportivas en La Habana, Cuba, al vencer en una final histórica e individual masculina a su mentor, Kevin Cordón.

Pan Am Cup 2026: Formó parte crucial de la selección anfitriona en Guatemala, otorgando el punto de honor en singles masculinos tras vencer al duro contrincante peruano Adriano Viale por 2-1.

Juegos Panamericanos de la Juventud Asunción 2025: Representó a Guatemala alcanzando las instancias de octavos de final en territorio paraguayo.

Medallista de plata en San Salvador 2023: Conquistó la presea de plata en la modalidad individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Experiencia en Dinamarca: Su gran proyección a los 18 años le valió una prestigiosa invitación para entrenar en el Centro de Excelencia de Bádminton (COE) en Dinamarca, la casa del campeón olímpico Viktor Axelsen.

Juegos Panamericanos Junior 2022: En estos juegos realizados en República Dominicana, obtuvo una medalla de bronce al obtener el tercer lugar.



Del Cid: El badmintonista de Guatemala que entrenó en Dinamarca. (Foto: Cortesía/Federación Nacional de Bádminton)

Sus inicios

Según Prensa Comunitaria, el joven comenzó jugando baloncesto por influencia familiar, pero a los 10 años descubrió por casualidad el bádminton en las canchas públicas de su municipio.

Refirió que al regresar de un mandado pasó junto al parque, vio un grupo de niños que golpeaban un objeto en el aire con raquetas. Fascinado por lo que veía se detuvo. No sabía qué deporte era, pero sintió curiosidad. Fue entonces cuando el profesor Luis Gutiérrez, que había llevado el bádminton al municipio, le explicó de qué se trataba.

Tras brillar en los Juegos Nacionales de 2016 en Quetzaltenango, se mudó a la Ciudad de Guatemala para formar parte oficial de la Federación Nacional de Bádminton.

Actualmente enfoca sus sesiones diarias de alto rendimiento con miras al gran objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.





Yeison del Cid: El medallista que sueña con el podio en bádminton. (Foto: Cortesía/Federación Nacional de Bádminton)

Dato curioso

A lo largo de su carrera, Yeison ha representado a Guatemala en aproximadamente 16 países, destacando en competencias en Cuba, El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Francia, Dinamarca, República Dominicana y España.

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