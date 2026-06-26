Integrantes de la banda Van Der Dijs mueren durante derrumbes terremoto de Venezuela

Integrantes de la agrupación venezolana de rap-rock y nu-metal Van Der Dijs, fallecen tras los terremotos ocurridos en Venezuela.
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La institución venezolana "Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM)", lamentó el fallecimiento de los músicos.
Los jóvenes se presentaron recientemente en conciertos dedicados al rock llamados "El Hades", en un área especial conocida como Sala Experimental.
"Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del Rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs: Manuel van Der Dijs (Vocalista), Gabriel Gómez (Guitarrista), Xander Hernández (Bajo) y Abraham Foucault (Batería). Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música, en nuestra Sala Experimental hace sólo una semana" se lee en el mensaje.
"Así los recordaremos siempre, Manuel, Gabriel, Xander y Abraham" expresaron.
La banda de rock Van Der Dijs
Se formó en 2024 y poco a poco destacó en la escena underground de Venezuela. Participó en el "Festival Nuevas Bandas", evento que muestra el talento emergente.
"15 Minutos", "VENPAKA" y "¿DÓNDE ESTÁN?" son algunos de sus temas. En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música.
¿Cómo murieron los integrantes de la banda de rock Van Der Dijs?
Aún se desconoce si cada uno de los músicos se encontraba en su residencia, perdiendo la vida junto a sus familias o si estaban en algún recinto juntos.