Adriana Ruano sube al podio en Mundial de Tiro y clasifica a Juegos Olímpicos

La tiradora guatemalteca Adriana Ruano se quedó con la medalla de plata en el Mundial de Tiro y se clasficó a los Los Ángeles 2028.
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La guatemalteca Adriana Ruano tuvo una destacada participación en el Campeonato Mundial de Tiro de la ISSF, el cual se celebró en Doha, Catar.
Ruano logró subir al podio en el foso femenino, en donde consiguió la medalla de plata y su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Con esto se convierte en la primera atleta nacional en clasificar a LA28, los cuales serán la tercera participación en Juegos Olímpicos en la historia para la guatemalteca.
En París 2024, Ruano se quedó con la medalla de oro en el foso femenino, siendo el primer oro olímpico para Guatemala, por lo que en Los Ángeles podría disputar por la presea nuevamente en dicha competición.
"Felicitaciones para nuestra tiradora por su esfuerzo y dedicación, estamos muy orgullosos", dijo la Asociación Deportiva Nacional De Tiro Con Armas De Caza en su página de Facebook.