Allanamiento en Salamá revela taller donde desarmaban motocicletas robadas

Un allanamiento en Salamá permitió localizar un inmueble donde almacenaban y desarmaban piezas de motocicletas con reporte de robo o hurto.
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Un inmueble utilizado presuntamente como taller clandestino para desarmar motocicletas robadas fue localizado durante un allanamiento en el barrio San José, en Salamá, Baja Verapaz.
Durante la diligencia, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) incautaron una motocicleta ensamblada con piezas de otras unidades y un chasis con reporte de robo.
También localizaron tanques de gasolina, barras, aros, cadenas y otras piezas que, según las investigaciones, pertenecen a motocicletas robadas o hurtadas. Además, decomisaron tres teléfonos celulares.
El operativo se dio en seguimiento a denuncias por el hurto y robo de motocicletas en Baja Verapaz.
La PNC informó que mientras se investigan ya tienen identificados a individuos que presuntamente integran una estructura criminal dedicada a este delito.
Motor ofertado en redes sociales
Como antecedente, el domingo 8 de noviembre, agentes policiales remitieron a dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes trasladaban un motor de una motocicleta robada en la aldea Niño Perdido, Salamá, Baja Verapaz.
De acuerdo con las investigaciones, la pieza había sido ofrecida a través de redes sociales.
Tras la denuncia presentada por el propietario se logró ubicar a los adolescentes, quienes fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente
Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la posible participación de otras personas en esta estructura criminal.