Allanamiento en Salamá revela taller donde desarmaban motocicletas robadas

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Un allanamiento en Salamá permitió localizar un inmueble donde almacenaban y desarmaban piezas de motocicletas con reporte de robo o hurto.

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Un inmueble utilizado presuntamente como taller clandestino para desarmar motocicletas robadas fue localizado durante un allanamiento en el barrio San José, en Salamá, Baja Verapaz.

Un allanamiento permitió localizar piezas de motocicletas con reporte de robo en un inmueble de Salamá. (Foto: PNC)

Durante la diligencia, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) incautaron una motocicleta ensamblada con piezas de otras unidades y un chasis con reporte de robo.

La PNC encontró un chasis robado y una motocicleta ensamblada con partes de otras unidades. (Foto: PNC)

También localizaron tanques de gasolina, barras, aros, cadenas y otras piezas que, según las investigaciones, pertenecen a motocicletas robadas o hurtadas. Además, decomisaron tres teléfonos celulares.

El operativo se dio en seguimiento a denuncias por el hurto y robo de motocicletas en Baja Verapaz.

La investigación apunta a una estructura dedicada al robo y desmantelamiento de motocicletas en Baja Verapaz. (Foto: PNC)

La PNC informó que mientras se investigan ya tienen identificados a individuos que presuntamente integran una estructura criminal dedicada a este delito.

Motor ofertado en redes sociales

Como antecedente, el domingo 8 de noviembre, agentes policiales remitieron a dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes trasladaban un motor de una motocicleta robada en la aldea Niño Perdido, Salamá, Baja Verapaz.

De acuerdo con las investigaciones, la pieza había sido ofrecida a través de redes sociales.

Dos adolescentes fueron remitidos días antes cuando trasladaban un motor de motocicleta robada. (Foto: PNC)

Tras la denuncia presentada por el propietario se logró ubicar a los adolescentes, quienes fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la posible participación de otras personas en esta estructura criminal.