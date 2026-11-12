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Video: captan asalto contra peatón en el Centro Histórico

  • Por Geber Osorio
12 de noviembre de 2026, 08:14
Ciudad de Guatemala
Un hombre fue asaltado por dos delincuentes en el Centro Histórico. (Foto: Captura de video)

Un hombre fue asaltado por dos delincuentes en el Centro Histórico. (Foto: Captura de video)

Un video muestra el momento en que dos hombres asaltaron a un peatón en la zona 1.

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Un asalto fue captado en video la noche del pasado miércoles 11 de noviembre en la 19 calle y 3a. avenida de la zona 1 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa el momento en que dos motoristas interceptan a un hombre que caminaba por el sector y le exigen que entregue sus pertenencias.

La víctima, quien nada pudo hacer, les entregó sus objetos de valor a los malhechores que posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Usuarios de redes sociales han mostrado su molestia debido a la delincuencia que se registra ante la mirada de las demás personas y conductores en el Centro Histórico.

Mira aquí el video:

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