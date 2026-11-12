Guatemala vs Canadá: Horario, canales de TV y dónde seguir el partido en vivo

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Guatemala busca su pase directo a la Copa Oro 2027 frente a Canadá. Descubre el horario, canales de TV y cómo ver el partido de ida en vivo desde El Trébol. ¡La Azul y Blanco va por la gloria!

Guatemala abre este viernes en casa la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf contra Canadá, un partido vital para las aspiraciones de los dirigidos por Luis Fernando Tena, que deberán de cerrar de visita en Toronto, el próximo lunes.

Es la primera vez que la Azul y Blanco está disputando las instancias definitivas del torneo regional, y el ganador de la serie obtendrá su boelto directo a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá jugar la ronda preliminar del torneo.

Todo comienza en El Trébol, a partir de las 8:00 de la noche. El recinto deportivo lucirá sus mejores galas con la venta total de los 5,800 boletos disponibles.

En la cancha y en la grada todos somos uno. #TodosSomoUno #RESPETO https://t.co/N1SYBufKF6 — FFG (@fedefut_oficial) November 11, 2026

Para quienes no hayan conseguido una entrada, el duelo será transmitido por el canal de cable FOX (6 y HD 760 en Tigo, y 209 y HD 1209 en Claro), además disponible a través de streaming en la plataforma Zibbo.

También por este canal se podrá ver, este jueves, el duelo que abre con la isntancia de cuartos de final entre Curazao y Panamá (6:30 p. m.), mientras que las llaves del sábado que enfrentan a Haití contra Estados Unidos (3:30 p. m.) y Jamaica ante México (7:00 p. m.), serán transmitidas por FOX+.

El juego de vuelta entre la Bicolor y los de la Hoja de Maple, programado para el lunes (7:00 p.m.), también será televisado por FOX.