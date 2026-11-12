"Cualquier cosa puede pasar": Rubio Rubín y la fe de Guatemala ante Canadá

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Rubio Rubín confía en la intensidad y el corazón de Guatemala para superar a Canadá en los cuartos de final. ¡Descubre las claves del goleador y los detalles del partido en El Trébol!

Rubio Méndez Rubín, delantero que registra 14 anotaciones en 43 partidos con la Selección Nacional, se refirió a la serie de cuartos de final contra Canadá que incia este viernes en el estadio El Trébol (8:00 p. m.).

"Canadá es un rival fuerte, tiene excelentes jugadores, y funcionan muy bien como equipo. Nos estamos jugando mucho, pero lo lindo del futbol es que cualquier cosa puede pasar. Creemos que podemos ganar esta serie y vamos con esa mentalidad en estos partidos", aseguró el goleador de 30 años.

Respecto a cómo se le debe jugar a los canadienses, Rubio detalló: "Como hemos jugado los últimos partidos: siendo intensos, debemos ir a buscarlos y hacerlo con todo".

¡CUENTA REGRESIVA! La #SeleMayor realizó su entrenamiento -2 previo al partido de cuartos de final juego de ida ante Canadá. #VamosGuate #ModoSelección ⚽️ https://t.co/oe2csgc4vO — FFG (@fedefut_oficial) November 11, 2026

De sus compañeros destaca "el corazón que tienen todos. El alma que tiene el guatemalteco es algo distinto, muy importante, y eso nos ayuda mucho en cualquier partido que hemos jugado".

Tampoco se olvido de invitar a la afición al estadio de El Trébol, donde aseguró: "me gusta jugar allí porque la gente está encima apoyándonos".

Quien clasifica a las semifinales se definirá el lunes en el BMO Field de Toronto (7:00 p. m.), donde se cerrará la serie.