"Cualquier cosa puede pasar": Rubio Rubín y la fe de Guatemala ante Canadá

Rubio Rubín confía en la intensidad y el corazón de Guatemala para superar a Canadá en los cuartos de final. ¡Descubre las claves del goleador y los detalles del partido en El Trébol!
Destacado: Rubio Rubín busca potenciar su buen momento con la Selección ante Canadá
Rubio Méndez Rubín, delantero que registra 14 anotaciones en 43 partidos con la Selección Nacional, se refirió a la serie de cuartos de final contra Canadá que incia este viernes en el estadio El Trébol (8:00 p. m.).
"Canadá es un rival fuerte, tiene excelentes jugadores, y funcionan muy bien como equipo. Nos estamos jugando mucho, pero lo lindo del futbol es que cualquier cosa puede pasar. Creemos que podemos ganar esta serie y vamos con esa mentalidad en estos partidos", aseguró el goleador de 30 años.
Respecto a cómo se le debe jugar a los canadienses, Rubio detalló: "Como hemos jugado los últimos partidos: siendo intensos, debemos ir a buscarlos y hacerlo con todo".
De sus compañeros destaca "el corazón que tienen todos. El alma que tiene el guatemalteco es algo distinto, muy importante, y eso nos ayuda mucho en cualquier partido que hemos jugado".
Tampoco se olvido de invitar a la afición al estadio de El Trébol, donde aseguró: "me gusta jugar allí porque la gente está encima apoyándonos".
Quien clasifica a las semifinales se definirá el lunes en el BMO Field de Toronto (7:00 p. m.), donde se cerrará la serie.