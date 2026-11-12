Entregan el "Galardón Esperanza" a generadores de cambio en la medicina en Guatemala

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En tres categorías el "Galardón Esperanza", premió a las instituciones que brindan atención y educación para prevenir enfermedades en el país.

La segunda edición del "Galardón Esperanza" se celebró reconociendo la labor de quienes marcan la diferencia impulsando innovación en la salud en Guatemala.

El "Hospital Esperanza" en Guatemala reconoció a organizaciones, fundaciones y asociaciones que amplían el acceso a servicios de salud, prevención y calidad en la atención, en una gala muy especial.

A través de tres categorías la entidad premió a las instituciones proporcionan atención y educación para prevenir enfermedades, atenderlas y para ampliar el conocimiento médico.

Notables en el galardón Esperanza. (Foto: Edgar Pocón/Colaborador)

Estos son los ganadores:

Categoría Salud y Bienestar

Primer lugar: Fundación Miguel Torrebiarte

Fundación Miguel Torrebiarte Segundo luga r: Fundación sin Prisa pero sin Pausa

r: Fundación sin Prisa pero sin Pausa Mención honorífica: Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala.

Categoría Educación para la salud

Primer lugar: Fundación para el Niño Enfermo Renal (FUNDANIER).

Fundación para el Niño Enfermo Renal (FUNDANIER). Segundo lugar : Fundación San Estanislao de Kostka (FUNSEK).

: Fundación San Estanislao de Kostka (FUNSEK). Mención honorífica: Water for People

Investigación e innovación en salud

De manera oficial, Hospital La Esperanza destacó que la categoría lleva a partir de ahora el nombre "Premio a la Investigación, Dr, Marco Antonio Peñalonzo", para reconocer su legado, con valiosos aportes en el ámbito de la endocrinología, formando parte del equipo multidisciplinario de "Integra Cancer Institute" y es fundador del "Centro de Tiroides y Paratiroides en Guatemala".

Además, explicó la entidad, también fue docente universitario durante más de 40 años.

Estos fueron los ganadores de esta categoría:

Primer lugar : Fundación Castillo Hermanos.

: Fundación Castillo Hermanos. Segundo lugar : Asociación de Salud Integral (ASI).

: Asociación de Salud Integral (ASI). Mención honorífica: Municipalidad de la Ciudad de Guatemala.

Guillermo Monroy de Hospital Esperanza dando unas palabras. (Foto: Edgar Pocón/Colabordor)

Transformar la salud del país

Guillermo Monroy, presidente del Hospital Esperanza, destacó que el esfuerzo de la institución que dirige busca reconocer y contribuir a esos proyectos para que tengan mayores oportunidades de crecer y llegar a la salud de más personas.

"Con esta segunda edición del 'Galardón Esperanza' confirmamos que en Guatemala existen organizaciones extraordinarias que trabajan todos los días para transformar la salud y el bienestar de las personas. Nos llena de satisfacción ver cómo continúa creciendo el Galardón y se encuentra una respuesta positiva en instituciones que comparten nuestro compromiso", destacó Monroy.