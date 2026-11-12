Sube a ocho la cifra de muertos por colapso de edificio en Nueva York

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Los cuerpos sin vida de ocho personas han sido rescatados entre los escombros de un edificio que se derrumbó en Brooklyn, Nueva York.

Un edificio de tres plantas colapsó el pasado miércoles en Brooklyn, Nueva York, en donde al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York ha trabajado durante varias horas en busca de más víctimas que pudieron quedar soterradas entre los escombros.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo la mañana de este jueves en su cuenta de X: "Estoy destrozado al saber que ocho neoyorquinos han perdido la vida y al menos 17 han resultado heridos, incluidos tres bomberos".

Video shows people beginning to emerge from the rubble after a building collapsed in Flatbush, Brooklyn, on Wednesday afternoon. https://t.co/lOUYlgIz3S — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

Hasta el momento no se tiene un registro completo de cuántas personas podrían estar atrapadas, pero podrían ser varias, dijo un funcionario del Departamento de Policía de Nueva York.

El edificio se derrumbó aproximadamente a las 16 horas locales en Flatbush, un barrio del centro de Brooklyn, principalmente residencial y habitado en su mayoría por comunidades negras y afrocaribeñas.

Rescue workers have spent the night searching the site of yesterday’s building collapse, working under extremely dangerous conditions to find and save anyone who may still be trapped. I am heartbroken that eight New Yorkers have now lost their lives and at least 17 have been injured, including three firefighters. There are no words for a loss of this magnitude. My heart is with the families and loved ones of those we have lost, those who are injured and everyone grieving today. Rescue operations are ongoing. Please stay clear of the area and keep those affected, and our first responders risking their lives in these efforts, in your thoughts. If you are unable to reach someone you believe may have been affected by the collapse, please call 311. If you are outside New York City, call 212-639-9675 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 12, 2026

Edificio de casi un siglo

El edificio fue construido en 1930 según los registros municipales, tenía tres plantas sin ascensor, cuatro viviendas y un local comercial.

Estaba en la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush, y se derrumbó sobre una obra contigua en la que se hacían trabajos de excavación en ese momento. Los obreros estaban "cavando hacia abajo", dijo el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito.

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York informó que sus funcionarios estaban en el lugar para investigar lo ocurrido.

UPDATE: Eight people have died and at least 17 have been injured, including three firefighters and seven children, after a three-story building collapsed into a construction site in Flatbush, Brooklyn. Officials say others may still be missing. The building at 1321 Flatbush Ave, with a store at street level and apartments above, fell into the excavation site next door at 2625 Bedford Ave just after 4 PM Wednesday. Demolition and construction had been going on next door for months and city records show a summons was issued in April, and a stop-work order was allegedly violated and later resolved. At least eight households were displaced. #Brooklyn #Flatbush #BuildingCollapse #FDNY #NYC Video by | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) November 12, 2026

"Ese terreno en particular ha estado vacío durante mucho tiempo. Antes funcionaba allí un centro de atención diurna para adultos mayores", dijo a NY1 Rodneyse Bichotte Hermelyn, representante estatal de Nueva York.

"Estaban esperando un permiso para construir viviendas asequibles. No conocemos los detalles sobre por qué se derrumbó el edificio, pero lo único que sé es que probablemente había sido descuidado", añadió.

*Con información de CNN en Español