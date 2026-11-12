Sube a ocho la cifra de muertos por colapso de edificio en Nueva York

Los cuerpos sin vida de ocho personas han sido rescatados entre los escombros de un edificio que se derrumbó en Brooklyn, Nueva York.
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Un edificio de tres plantas colapsó el pasado miércoles en Brooklyn, Nueva York, en donde al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas.
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York ha trabajado durante varias horas en busca de más víctimas que pudieron quedar soterradas entre los escombros.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo la mañana de este jueves en su cuenta de X: "Estoy destrozado al saber que ocho neoyorquinos han perdido la vida y al menos 17 han resultado heridos, incluidos tres bomberos".
Hasta el momento no se tiene un registro completo de cuántas personas podrían estar atrapadas, pero podrían ser varias, dijo un funcionario del Departamento de Policía de Nueva York.
El edificio se derrumbó aproximadamente a las 16 horas locales en Flatbush, un barrio del centro de Brooklyn, principalmente residencial y habitado en su mayoría por comunidades negras y afrocaribeñas.
Edificio de casi un siglo
El edificio fue construido en 1930 según los registros municipales, tenía tres plantas sin ascensor, cuatro viviendas y un local comercial.
Estaba en la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush, y se derrumbó sobre una obra contigua en la que se hacían trabajos de excavación en ese momento. Los obreros estaban "cavando hacia abajo", dijo el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito.
El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York informó que sus funcionarios estaban en el lugar para investigar lo ocurrido.
"Ese terreno en particular ha estado vacío durante mucho tiempo. Antes funcionaba allí un centro de atención diurna para adultos mayores", dijo a NY1 Rodneyse Bichotte Hermelyn, representante estatal de Nueva York.
"Estaban esperando un permiso para construir viviendas asequibles. No conocemos los detalles sobre por qué se derrumbó el edificio, pero lo único que sé es que probablemente había sido descuidado", añadió.
*Con información de CNN en Español