¡Al alza! Gas propano sube de precio

Los precios del gas propano volvieron a presentar un alza.
EN CONTEXTO: Gas propano sube de precio luego de varios meses de estabilidad
Este 7 de junio se registró una segunda variación en los costos del gas propano, ampliamente utilizado para la cocción de alimentos.
El cilindro de 25 libras tuvo un aumento de Q5, el de 35 libras aumento Q7 y el de 100 libras incrementó Q20.
Así quedaron los precios:
- 25 libras a Q115
- De 35 libras aumento a Q161
- El cilindro de 100 libras está a Q460
Esto ocurre luego del primer aumento registrado en abril, tras haberse mantenido una estabilidad en los precios a inicios del año.
Esta variación ha generado alerta a la economía de los guatemaltecos, quienes ven con preocupación cómo los precios del gas propano se suman a los constantes incrementos de la gasolina y el diésel, a causa de los conflictos que se mantienen en medio Oriente desde inicios de este 2026.
Las distribuidoras de gas han informado que el cambio de sus precios aplica a partir de este domingo.
Se espera el pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas (MEM) ante estas nuevas tarifas.