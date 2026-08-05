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Detienen a sospechoso de robo en casa de Karely Ruiz

  • Por Selene Mejía
05 de agosto de 2026, 15:14
Un sospechoso fue retenido por las autroridades. (Foto: Karely Ruiz)

Un sospechoso fue retenido por las autroridades. (Foto: Karely Ruiz)

Una persona fue detenida en relación al robo en la casa de Karely Ruiz, ocurrido el pasado 29 de julio en Nuevo León, México. 

OTRAS NOTICIAS: Karely Ruíz habla tras el ingreso de hombres armados a su casa

El miércoles 5 de agosto el fiscal general Javier Flores Saldívar informó que ya hay un detenido, reconocido por las huellas encontradas en el interior de la vivienda donde ocurrieron los hechos. 

Aproximadamente 7 hombres están involucrados en el caso, quienes se llevaron un total de 200 mil pesos, entre dinero, joyería y objetos de valor. 

Flores Saldívar aseguró que siguen evaluando lo ocurrido con el fin de dar con todos los responsables. 

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Foto: Instagram.

Se trata de Guillermo "N" de 30 años de edad, actualmente se encuentra en el Ministerio Público para que hable de las personas que participaron junto a él. 

Recuperan algunos objetos robados

El fiscal general dijo que se recuperó una parte de lo robado entre joyas y dinero en efectivo. Los bolsos de la creadora de contenido, con un valor de más de 30 mil pesos, fueron encontrados en la calle.

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Personas lastimaron a la pareja de Karely Ruiz. (Foto: Instagram)

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