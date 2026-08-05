Detienen a sospechoso de robo en casa de Karely Ruiz

Una persona fue detenida en relación al robo en la casa de Karely Ruiz, ocurrido el pasado 29 de julio en Nuevo León, México.
OTRAS NOTICIAS: Karely Ruíz habla tras el ingreso de hombres armados a su casa
El miércoles 5 de agosto el fiscal general Javier Flores Saldívar informó que ya hay un detenido, reconocido por las huellas encontradas en el interior de la vivienda donde ocurrieron los hechos.
Aproximadamente 7 hombres están involucrados en el caso, quienes se llevaron un total de 200 mil pesos, entre dinero, joyería y objetos de valor.
Flores Saldívar aseguró que siguen evaluando lo ocurrido con el fin de dar con todos los responsables.
Se trata de Guillermo "N" de 30 años de edad, actualmente se encuentra en el Ministerio Público para que hable de las personas que participaron junto a él.
Recuperan algunos objetos robados
El fiscal general dijo que se recuperó una parte de lo robado entre joyas y dinero en efectivo. Los bolsos de la creadora de contenido, con un valor de más de 30 mil pesos, fueron encontrados en la calle.
MIRA: