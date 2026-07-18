Antigua y Aurora definen al primer campeón de la Supercopa Bantrab

La Supercopa Bantrab define este sábado en la noche a su monarca en una final que pondrá frente a frente a dos instituciones emblemáticas del futbol nacional.
LEE TAMBIÉN: Nicolás Samayoa renueva su contrato con el campeón Municipal
Antigua y Aurora se citarán a las 6:00 p. m. en el Estadio Cementos Progreso, escenario neutral que coronará al campeón del torneo copero, que disputa su primera edición.
El cuadro aguacatero asume el rol de favorito tras firmar un camino sumamente sólido. Los coloniales aplastaron 5-0 a Municipal R-19 en Zacapa, por los cuartos de final, y posteriormente hicieron valer su jerarquía en semifinales al doblegar a domicilio por 1-3 a Nueva Santa Rosa.
Por su parte, el conjunto castrense apela a su historia y mística para levantar el título. La travesía aurinegra ha estado marcada por el sufrimiento y el carácter; en la antesala de la final, tuvieron que batallar en el tiempo extra para batir 1-2 a Santa Lucía Cotzumalguapa, gracias a una agónica anotación de Carlos Flores.
Será un duelo de alta tensión que acaparará la atención del balompié guatemalteco, justo en la víspera del cierre de la Copa del Mundo y con la Liga Nacional a una semana de dar inicio.