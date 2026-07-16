Nicolás Samayoa renueva su contrato con el campeón Municipal

Con el objetivo de mantener la base del plantel que salió campeón en el Clausura 2026, Municipal anunció oficialmente la renovación de contrato del defensor nacional Nicolás Samayoa.
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Los rojos llegaron a un acuerdo con el seleccionado guatemalteco para ampliar su relación profesional hasta el 2028, un contrato que ya fue firmado por Samayoa y que se evidenció en las redes sociales del club escarlata.
Junto al presidente Gerardo Villa, "Nico" posó con el título 33 y la nueva camiseta alternativa de Municipal. Una imagen que fue publicada en las redes sociales del club con un mensaje de alegría para los fanáticos.
"Una historia que sigue escribiéndose de rojo y azul. Nicolás Samayoa renueva con el 33 veces campeón hasta 2028", decía el texto en la publicación.
Samayoa llegó a los Rojos en julio del 2025. Un año después, el defensor se consolidó en el once titular y fue clave para poder conseguir un título más para la institución y también para su carrera en Liga Nacional.