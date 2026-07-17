Dominik Szoboszlai extiende su contrato con el Liverpool hasta 2031

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El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai seguirá en el Liverpool tras renovar su contrato con el club inglés hasta 2031, según confirmó este viernes la institución.

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Con esta renovación, el jugador de 26 años pone fin a las especulaciones sobre una posible salida de Anfield y se perfila como una de las piezas clave del proyecto encabezado por el nuevo entrenador, Andoni Iraola.

Tras firmar su nuevo contrato, Szoboszlai dejó claro que su ambición sigue intacta y aseguró que aún tiene margen para seguir mejorando.

To be continued pic.twitter.com/x33iYQOgJO — Dominik Szoboszlai (@_SZD10) July 17, 2026

"No puedo esperar para volver a intentarlo una y otra vez. Siempre hay nuevos retos por delante. Creo que puedo hacerlo incluso mejor", dijo el internacional húngaro en declaraciones compartidas por el club a través de su página oficial.

El mediocampista también recordó el objetivo que se fijó cuando llegó al Liverpool en 2023. "Cuando fiché dije que lo quería ganar todo. Eso no ha cambiado. Quiero ganar todo lo posible en este país y también la Champions League".

Dominik Szoboszlai has signed a new long-term contract with Liverpool FC — Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026

Referente en el mediocampo

Procedente del Leipzig, Szoboszlai se consolidó rápidamente como titular en el mediocampo de los reds. Bajo la dirección de Jurgen Klopp conquistó la Copa de la Liga en 2024 y, un año después, levantó la Premier League con Arne Slot al frente del equipo.

Pese a la irregular temporada 2025-2026 del Liverpool, el húngaro fue uno de los jugadores más destacados al registrar 13 goles y 12 asistencias en 53 partidos.

Con esos números se convirtió en el primer mediocampista del club en alcanzar dobles dígitos tanto en goles como en asistencias desde Steven Gerrard, quien lo consiguió en la temporada 2013-2014.

*Con información de AFP