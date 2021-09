Conoce las apps que podrían ser la puerta de entrada de "hackers" en tu celular

Existen aplicaciones que lucen muy atractivas por su original uso en el celular, pero podrían ser un peligro que vulnera la seguridad de tus datos.

OTRAS NOTICIAS: Así es la mujer detrás de la voz del GPS de Google Maps

Muchas apps incluyen diversos tipos de software malicioso y lo más recomendable es que te alejes de ellas por muy divertidas o prácticas que luzcan.

Estas son usadas por hackers que podrían tomar el control del celular e información personal. El medio Infobae publicó un listado de características de apps que deberías evitar:

1. Aplicaciones de ahorro de batería

Esto no se puede cumplir a través de apps. Al usarlas no cambia nada y pueden estar plantando malware para acceder a tus datos. Para ahorrar es recomendable cerrar aplicaciones que no se estén usando, disminuir el brillo de la pantalla o borrar algunas fotos, por ejemplo.

2. Aplicaciones de aumento de memoria.

Los desarrolladores aprovechan el desconocimiento técnico para dar una idea de que se puede descargar más memoria interna o RAM, pero, por el momento, esto no se puede en ningún dispositivo. Estas son puertas para los hackers.

Solo puedes obtener más memoria comprando una SD de mayor memoria e instalarla.

3. Aplicaciones de limpieza

Es imposible que una aplicación sepa qué es importante para el usuario y qué no para realizar una limpieza de archivos. Para hacerlo, debes ir de manera manual a la configuración del celular, acceder al almacenamiento y desde allí eliminar datos caché.

4. Apps de control de temperatura

Algunas prometen controlar el calentamiento del dispositivo y así refrescarlo.

El calor del dispositivo surge porque los componentes están trabajando para que este funcione correctamente, entre más uso, más calor obtendrá. Cierra las aplicaciones por un rato para que refresque.

5. Copias de aplicaciones famosas

Las versiones parecidas de aplicaciones famosas que prometen un mejor servicio pueden estar buscando tu información. Asegúrate de descargar apps de renombre, que cuentan con tecnología para proteger a sus usuarios.