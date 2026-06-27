Detectan nueva modalidad de estafa con "suscripciones engañosas"

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Las estafas en plataformas digitales son promovidas por delincuentes que buscan engañar a los guatemaltecos para obtener información bancaria y datos personales.

Los guatemaltecos han denunciado una nueva modalidad de estafa digital, en la que son añadidos a grupos de WhatsApp desconocidos, para poder solicitarle suscripciones a canales y vistas a videos de YouTube a cambio de "recompensas".

De acuerdo con la información compartida, los grupos son administrados por números de teléfono internacionales, los cuales les piden realizar "actividades sencillas" desde su celular para poder ganar a cambio cantidades de dinero en "tiempos libres".

En esta modalidad de estafa los administradores de esta red criminal se hacen pasar por "empresas" asegurando que poseen legalidad nacional para poder operar.

Sin embargo, estos grupos comienzan a solicitar información personal, ingresar a enlaces sospechosos e incluso pedir que refieran a más personas para ampliar la red de estafa y posteriormente exigirles pagos.

(Imagen: cortesía/Soy502)

Un peligro latente

El Ministerio Público (MP) ha recibido más de 56 mil denuncias relacionadas con delitos cometidos mediante herramientas digitales.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informa que la técnica de robo es por medio de manipulación social, conocida como "ingeniería social" en la que presionan y persuaden a la víctima para robarle.

⚠️ ¿Te llegó un mensaje de un número desconocido con un enlace?

No lo abras. No respondas. No lo compartas.

En internet no siempre sabes quién está del otro lado.

Contacta a tu banco por sus canales oficiales.

Tu primera línea de defensa eres tú.#SIBGuatemala #Ciberseguridad… pic.twitter.com/VbDXcOUcnQ — SIB Guatemala (@sib_guatemala) May 28, 2026

Sin embargo, el número de afectados podría incrementarse ante estas nuevas modalidades en que se busca estafar y engañar a los guatemaltecos; en que deciden incluso no denunciar. Pero, la Policía Nacional Civil (PNC) solicita a los afectados poder interponer su denuncia para poder hallar con los responsables de estos crímenes digitales.