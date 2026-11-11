Identifican a hombre fallecido en ataque armado en zona 16

Un hombre de 31 años, murió en un ataque armado ocurrido en la colonia Campo Seco, zona 16 capitalina.
TE PUEDE INTERESAR: Identifican a uno de los pilotos de tuctuc asesinados en ruta al Atlántico
Un hombre murió en un ataque armado registrado en la colonia Campo Seco, sector de Concepción Las Lomas, zona 16 de la ciudad capital.
La víctima fue identificada como Edgar Alexander Canel Godoy, de 31 años.
El incidente ocurrió en la 5a. avenida donde los Bomberos Municipales localizaron al hombre con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales. Tras realizar la evaluación confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El cuerpo quedo en el suelo frente a un negocio local.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque. Sin embargo, según datos preliminares el atacante habría abandonado una motocicleta en el sector y huido de la escena a pie.