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Ataque armado deja a un hombre herido en zona 6

  • Por Susana Manai
12 de noviembre de 2026, 06:47
La víctima presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

La víctima presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

Un hombre resultó herido en un ataque armado ocurrido en la 16 avenida y 10 calle de la zona 6.

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Un hombre de aproximadamente 25 años resultó herido en un ataque armado registrado en la 16 avenida y 10 calle de la zona 6 de la capital la noche del 11 de noviembre. 

La víctima presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. (Foto: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales localizaron al hombre con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y tras estabilizarlo fue trasladado de emergencia al Hospital General San Juan de Dios. 

Según el reporte, la víctima se encontraba consciente al momento de recibir asistencia. según las Imágenes el hombre habría resultado herido en el cráneo. 

El hombre fue trasladado consciente al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)
El hombre fue trasladado consciente al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)

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