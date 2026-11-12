Ataque armado deja a un hombre herido en zona 6

Un hombre resultó herido en un ataque armado ocurrido en la 16 avenida y 10 calle de la zona 6.
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Un hombre de aproximadamente 25 años resultó herido en un ataque armado registrado en la 16 avenida y 10 calle de la zona 6 de la capital la noche del 11 de noviembre.
Los Bomberos Municipales localizaron al hombre con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y tras estabilizarlo fue trasladado de emergencia al Hospital General San Juan de Dios.
Según el reporte, la víctima se encontraba consciente al momento de recibir asistencia. según las Imágenes el hombre habría resultado herido en el cráneo.