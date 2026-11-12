Ataque armado deja una mujer fallecida frente a una tienda

Una mujer murió tras ser atacada con arma de fuego en Lomas de Santa Faz, zona 18 capitalina.
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Una mujer murió tras un ataque armado registrado en una tienda de barrio del sector de Lomas de Santa Faz, zona 18 de la capital.
El incidente fue reportado a los Bomberos Voluntarios quienes al llegar localizaron a la víctima con varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Tras realizar la evaluación los socorristas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Según las imágenes el cuerpo quedó frente a una tienda de barrio en el sector.
Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.
Se desconocen las circunstancias de este hecho ocurrido la noche del miércoles 11 de noviembre.