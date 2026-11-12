El sector BPO busca descentralizar inversiones con 400 mil jóvenes en regiones

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Un estudio impulsado por la industria de servicios de exportación identifica diez zonas del interior de Guatemala con alto potencial de talento.

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La industria de Contact Center & BPO de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) presentó este miércoles la primera edición del Guatemala Secondary Cities Investment Summit 2026, un encuentro celebrado en Antigua Guatemala para conectar a inversionistas, desarrolladores y autoridades locales en torno a la descentralización de los servicios globales.

La iniciativa surge a partir de un informe elaborado por CABI Data Analytics que identifica una base disponible de más de 400 mil personas de 21 a 35 años con educación media en diez regiones clave del país.

Con este movimiento, el sector busca diversificar sus sedes de trabajo para sostener el crecimiento proyectado al año 2031 e impulsar la formalidad en el interior del territorio nacional.

Factores de impulso

A pesar de que Guatemala se mantiene a la cabeza del mercado regional con un volumen de US$768 millones alcanzado en 2025, las proyecciones de la firma Frost & Sullivan advierten una clara desaceleración.

El ritmo de expansión anual promedio descendió de un 12.8% registrado entre 2012 y 2022 a un 2.2% en el período de 2022 a 2025, acortando la ventaja histórica frente a competidores cercanos como El Salvador.

Primera edición del Guatemala Secondary Cities Investment Summit 2026. (Foto: Agexport/Soy502)

Para contrarrestar esta tendencia, la estrategia sectorial le apuesta a la captación de talento en municipios como San Lucas Sacatepéquez, Quetzaltenango, Panajachel, Escuintla, Mazatenango, Huehuetenango, San Marcos, Zacapa, Barberena y El Progreso (Jutiapa).

"Tenemos una proyección de crecimiento de aquí al 2031 que es positiva en comparación con Latinoamérica, que tiene una proyección de decrecimiento, pero nos da un mensaje importante y es que tenemos que asegurar que no siga cayendo, diversificando las ofertas, los centros de servicio desde donde hacemos este trabajo", argumentó Eduardo Arévalo, presidente del Sector de Contact Center & BPO.

Desafíos de infraestructura

La viabilidad técnica en los departamentos requiere resolver deficiencias estructurales de conectividad, suministro eléctrico y centros urbanos funcionales, de acuerdo con el análisis de oportunidades municipales que evaluó a 323 municipios.

Las diferencias en el nivel de escolaridad e idioma inglés son evidentes entre regiones, ya que el dominio del idioma alcanza el 20.7% en San Lucas Sacatepéquez, pero disminuye al 2.8% en zonas de Escuintla.

Ante este panorama, los especialistas remarcan que la factibilidad de los proyectos dependerá de la capacidad de gestión gubernamental y privada más allá del capital financiero disponible.

La estrategia sectorial le apuesta a la captación de talento en varios municipios, (Foto: Agexport/Soy502)

"Yo no creo que sea tanto la cantidad de dinero, sino la ejecución; si se ejecutamos bien y se logra desarrollar, creo que perfectamente se puede lograr, pero toma tiempo y visión, esto no es un plan de uno o dos años, sino es una visión de cuatro, ocho, 12 y hasta 15 años para desarrollar a una persona y que entre como nueva fuerza laboral", aseveró Charles Hess, director general de CABI Data Analytics.

Desde la perspectiva de los gobiernos locales, la llegada de centros de contacto representa una vía para dinamizar las economías municipales y ofrecer alternativas de desarrollo a la juventud.

Sin embargo, la atracción de empresas exige la construcción de alianzas técnicas y compromisos institucionales en materia de infraestructura vial, espacio físico y seguridad ciudadana.

"Yo considero que lo que tiene que hacer la municipalidad es tener convenios, llegar a acuerdos con las empresas para que también tengamos oportunidad y que tengamos compromisos para que ambos puedan coordinar y trabajar en conjunto y sacar adelante al municipio y también que las empresas se sientan seguras", declaró Félix Armando Oroxom Say, concejal primero de la municipalidad de La Esperanza, Quetzaltenango.

Certeza y alianzas

Las decisiones de localización por parte de los inversionistas evalúan la certidumbre del entorno operativo y la presencia de servicios de comunicación estables frente a otros competidores de la región.

Las empresas privadas reconocen la existencia de capital humano capacitado fuera de la ciudad de Guatemala, pero enfatizan que el cierre de brechas logísticas resulta indispensable para concretar la apertura de nuevas instalaciones.

"La certeza jurídica es definitivamente mandatoria, es la condición sine qua non que tiene que suceder; la otra es el tema de talento, disponibilidad de talento humano preparado que tenga competencias idóneas para la industria, pero una muy importante es el tema de conectividad", sostuvo Gerardo Chacón, director general de la empresa IUNGO.

El plan del sector contempla mesas directas entre desarrolladores, alcaldes y empresarios para concretar proyectos en el mediano plazo, adaptándose además a tendencias como el retorno al trabajo presencial y la adopción de inteligencia artificial en servicios complejos, según datos expuestos por Agexport.