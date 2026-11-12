Insivumeh pronostica que el frío por las noches persistirá

El Insivumeh recomienda a la población abrigarse ante el descenso de temperaturas durante la noche y madrugada.
OTRAS NOTICIAS: Video: Motorista escapa de operativo y termina sancionado
Para este miércoles 11 de noviembre, se espera el ingreso de humedad desde ambos litorales del territorio nacional, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Se prevé que para la madrugada y mañana, se presenten nublados con posibles lluvias en las primeras horas del día en el Norte y Caribe. Además, se espera que del Sur al centro del país se registren pocas nubes.
Podría registrarse viento norte ligero sin descartar cambio a sur en Altiplano Central y Occidente.
Mientras, para la tarde y noche, se esperan nublados con lluvias en Caribe, Occidente, algunas zonas del Norte, Bocacosta y de maneras aisladas en Altiplano Central, sin descartar actividad eléctrica.
Además, la temperatura podría descender provocando frío en la Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central, por lo que se recomienda abrigarse bien durante la madrugada y la noche.