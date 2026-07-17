Atlético de Madrid rechaza vender a Julián Álvarez: "Ni por 200 millones"

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La salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid luce cada vez más lejana. El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró este viernes que la entidad no tiene intención de vender al delantero argentino y afirmó que ni una oferta de 200 millones de euros cambiaría esa postura.

El dirigente respondió así a las recientes declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien señaló que la propuesta azulgrana por el atacante "no era infinita".

"Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo. No aceptamos una oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", declaró Gil Marín.

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"Es el delantero perfecto"

El directivo reiteró que el Atlético considera a Julián una pieza clave del proyecto y aseguró que esa postura ya fue comunicada al jugador, a su representante y al Barcelona.

"No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", afirmó.

Álvarez tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Gil Marín también se refirió a las declaraciones del argentino, quien el 23 de junio aseguró que "lo mejor para todos es una transferencia". El dirigente consideró que el atacante ha estado "mal asesorado" desde el final de la temporada, aunque confía en que mantendrá su nivel y profesionalismo.

Las recientes declaraciones de Julián Álvarez causaron molestia en la directiva colchonera. (Foto: TyC Sports)

Griezmann como ejemplo

Además, recordó el caso de Antoine Griezmann, quien dejó el club y luego regresó para convertirse en uno de sus máximos ídolos.

"Se está mejor dentro del Atlético de Madrid que fuera. Él reconoció el error y espero que esa evidencia sirva para otros muchos en el futuro", sentenció.

*Con información de agencias