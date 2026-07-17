Banco de Guatemala inaugura exposición con 70 obras de arte

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El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Alvaro González Ricci, acompañado por las autoridades del banco central, inauguró la exposición "Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala", una muestra que estará abierta al público del 17 de julio al 7 de agosto, en la Sala de Exposiciones "Carlos Mérida".

(Fotografía cortesía: Banco de Guatemala)

La exposición reúne 70 obras de la Pinacoteca del Banco de Guatemala, con piezas representativas de distintas corrientes del arte nacional, desde el regionalismo académico hasta el posmodernismo, como parte del patrimonio artístico resguardado por la institución.

“ Al celebrar 80 años de historia del Banco Central, reafirmamos que el legado también se expresa en su compromiso con la cultura. Como Banco de la Cultura, nos enorgullece resguardar este patrimonio artístico y, sobre todo, acercarlo a los guatemaltecos. ” Alvaro González Ricci , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

"Patrimonio Artístico del Banco de Guatemala" se suma a las exposiciones que la institución ha presentado durante 2026, como parte de una programación orientada a acercar al público diferentes manifestaciones del arte y poner en valor la creación nacional. Estas actividades adquieren un significado especial en el marco de la celebración de los 80 años del Banco de Guatemala.