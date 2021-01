Califican a niño de “genio” por engañar a su maestra en Zoom

El pequeño estudiante fingió, todo el tiempo, que tenía problemas de conexión para que su profesora no le hiciera preguntas.

El presentador de televisión, Chris Arnold, compartió la historia a través de su cuenta de Twitter.

Chris contó que su esposa se desempeña como maestra en Inglaterra. Uno de sus estudiantes había encontrado la forma de hacerle creer que tenía problemas de conexión mientras se desarrollaba la clase por Zoom.

¿Cómo lo hizo? El niño cambió su nombre a: “Reconectando...”.

This tweet seems to have tickled A LOT of you!



Some more info - the lad actually put 'Reconectando...' with ellipsis to really make it look genuine.



And another pupil tried it but misspelt the word so was found out instantly!



I'm off to call my mum to tell her I've gone viral.

"El niño no necesita preocuparse por su educación, ya es un genio genuino”, escribió el presentador. Miles de usuarios también calificaron al niño como “un genio”.

La publicación de Chris generó tanto impacto que él decidió difundir un nuevo tuit para recalcar que el alumno colocaba puntos suspensivos después de escribir “Reconectando” para hacer todo más creíble.

Además, indicó que otro estudiante intentó hacer lo mismo. Sin embargo, se descubrió el engaño debido a que escribió mal la palabra.

*Con información de El Comercio

